WHO-epidemiolog frygter anden bølge i Europa

Virussen viser tegn på at udvikle sig sådan, at en anden bølge er sandsynlig, mener epidemiolog

Vi vender ikke tilbage til vores normale tilværelse lige foreløbigt.

Vi skal i stedet indstille os på at leve med coronarestriktioner i mindst et år endnu. Det mener epidemiolog fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Der er nemlig risiko for at virussen vil komme tilbage og ramme Europa i en anden bølge.

Skal være klar

Derfor ser WHO-epidemiolog Richard Pebody det for nødvendigt med coronarestriktioner på det europæiske kontinent frem til minimum foråret 2021. Det siger han ifølge svenske Aftonbladet til SVT.

- Det er formentlig det mest sandsynlige scenarie. Virussen bliver her givetvis længe, ​​og det er den nye virkelighed, som vi er nødt til at tilpasse vores eksistens til.

Richard Pebody mener også, at den lave andel antistoffer, der indtil videre er fundet i den europæiske befolkning, antyder, at virussen muligvis allerede er på fremmarch igen.

- Det viser, at der er risiko for en anden bølge. Vi er nødt til at være klar, siger han til den svenske tv-station.

Sverige hårdest ramt

I alt er Sverige tæt på at have rundet 4000 døde med coronavirus. Helt præcist lyder det bekræftede tal søndag på 3998.

Til sammenligning har Danmark 562, hvilket er næstflest i Norden. Dermed har Sverige altså langt flere coronaofre end sine nordiske naboer.

Sverige har valgt en noget anden strategi i kampen mod coronavirus.

Blandt andet har landets skoler og restauranter på intet tidspunkt været beordret lukket. Det har i stedet i høj grad været op til svenskerne at tage sine forholdsregler for at beskytte sig under pandemien.

