WHO erklærer Kina malariafrit efter 70 år lang kamp

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har onsdag erklæret Kina frit for malaria efter en 70 år lang kamp for at udrydde sygdommen i landet.

Tilbage i 1940'erne registrerede Kina omkring 30 millioner malariatilfælde om året, men de seneste fire år i træk har landet ikke opdaget et eneste lokalt tilfælde.

- Vi lykønsker det kinesiske folk med at gøre landet frit for malaria, siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i en udtalelse.

- Deres succes blev opnået på den hårde måde og kom først efter årtier med målrettet og vedvarende arbejde. Med denne milepæl slutter Kina sig til en voksende gruppe af lande, der viser verden, at en malariafri fremtid er et realistisk mål.

WHO kan erklære et land frit for malaria, hvis det i mindst tre år i træk ikke har registreret nogen lokale tilfælde af sygdommen.

Først skal det pågældende land dog igennem en screeningsproces. Her skal det bevises, at landet reelt ikke har haft lokale malariatilfælde, og at det er i stand til også at forhindre fremtidige udbrud.

Kina er det 40. land til at blive erklæret malariafrit af WHO. De seneste lande til at opnå den status var El Salvador i 2021 og Algeriet og Argentina i 2019. Organisationen har også en liste på 61 lande, hvor malaria aldrig har eksisteret, eller hvor sygdommen er forsvundet af sig selv.

Malaria er en akut infektionssygdom. Den skyldes parasitten plasmodium falciparum, som overføres til mennesker af myg, der bærer parasitten.

WHO sagde i sin årlige malariarapport i november 2020, at fremskridtene i kampen mod sygdommen er ved at gå lidt i stå.

Organisationen estimerer, at cirka 409.000 døde af malaria i 2019, mens 229 millioner blev smittet. Begge dele var nogenlunde på niveau med de fire foregående år.

Over 90 procent af malariadødsfald finder ifølge WHO sted i Afrika.

Kina har siden 1950'erne haft succes med at bekæmpe malaria blandt andet takket være udviklingen af ny medicin i landet og distribuering af millioner af myggenet behandlet med insektmidler. Det var Kina blandt de første til at tage i brug.