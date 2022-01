WHO: Fjern alle rejserestriktioner

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler lande at fjerne rejserestriktioner, da de ikke er effektive

Det giver ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO ikke længere mening for lande at have rejserestriktioner. Restriktionerne er nemlig ikke effektive nok til at bremse smitten af omikronvarianten.

Det skriver The Guardian.

Flere lande kræver, at man skal kunne vise vaccinationspas eller en negativ test for at kunne rejse ind i landet.

I Danmark er der krav om, at indrejsende, der ikke har bopæl i Danmark, skal vise en negativ test for at kunne komme ind i landet, også selvom man er vaccineret.

Ifølge WHO bidrager restriktioner dog til 'økonomiske og sociale stress i visse lande', og det kan være med at afskrække lande fra at rapportere ny varianter, der dukker op.

I WHO's anbefaling lyder derfor, at rejserestriktioner som f.eks. krav om isolation eller coronapas kun skal ske ud fra en konkret risikovurdering.

Tidligere torsdag kom der godt nyt til danskere, der planlægger skiferie i Østrig. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------