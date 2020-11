WHO forventer en næsten normal verden i 2021

Der er en særdeles god chance for, at verden på et tidspunkt i 2021 vender tilbage til noget, der ligner normale tilstande efter coronapandemien.

Faktisk kalder Verdenssundhedsorganisationen WHO's øverste katastrofe-ekspert, Mike Ryan, det for 'meget, meget sandsynligt'.

Det siger han i et interview med den irske tv-station RTE torsdag.

- Jeg tror, det er meget, meget sandsynligt, at vi kan vende tilbage til livet, som vi kender det, men vi vil stadig være nødt til at have god hygiejne og fysisk afstand, siger Mike Ryan.

Meldingen kommer blandt andet på baggrund af de seneste vaccinenyheder. Herhjemme kom det torsdag frem på et pressemøde, at Danmark kan være heldige at få de første doser af en coronavaccine i slutningen af året.

Torsdag har den amerikanske præsident, Donald Trump, sagt, at levering af coronavacciner kan begynde i USA i næste uge eller ugen efter.

Men ifølge WHO vil en vaccine ikke føre til en decideret udryddelse af coronavirusset.

- Vacciner er ikke lig med ingen covid-19. Ved at tilføje vacciner til vores nuværende tiltag får vi flere muligheder for virkelig at vende smittekurven, undgå nedlukninger og få kontrol over pandemien, siger Mike Ryan til RTE.

Over for den irske tv-station opfordrer han samtidig til, at alle fortsat overholder de gældende retningslinjer i landet i løbet af juledagene.

- Vi skal være opmærksomme på at reducere risikoen for at sprede virusset til andre over juledagene, når vi besøger hinanden. Den sædvanlige jul i Irland med 15 personer i køkkenet, der skræller kartofler og ordner kalkunen, det skal vi ikke gøre, siger Mike Ryan til den irske tv-station.

Siden pandemiens begyndelse er der blevet registreret over 60 millioner smittede med coronavirus og 1,4 millioner coronarelaterede dødsfald på verdensplan.