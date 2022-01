WHO: Halvdelen af europæerne bliver smittet med omikron

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at over halvdelen af europæerne kan vente at blive smittet med omikron inden for seks til otte uger.

I Europa blev over syv millioner nye smittetilfælde registreret i den første uge af 2022, hvilket er mere end en fordobling inden for en periode på to uger, siger WHO's leder for Europa, Hans Kluge.

- Med denne smitteudbredelse forudsiger Institute for Health Metrics and Evaluation, over 50 procent af befolkningen i regionen vil være inficeret med omikron inden for seks til otte uger, siger Kluge ved et pressemøde i København tirsdag.

Omikron er den dominerende virusvariant i en række lande, herunder Danmark, hvor spredningen sker meget hurtigere, end det har været tilfældet med tidligere virusvarianter.