WHO: Højeste antal smittede på et døgn på verdensplan

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har det seneste døgn fået oplysninger om 106.000 nye tilfælde af coronasmitte globalt.

Det oplyser WHO på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Det er det højeste daglige antal under hele coronavirusudbruddet.

WHO oplyser, at næsten to tredjedele af de mere end 100.000 nye tilfælde stammer fra blot fire forskellige lande.

- Vi har stadig lang vej endnu under den her Covid-19-pandemi, lyder det fra WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvilke fire lande der står for hovedparten.

Det seneste døgns høje antal skal ses i lyset af, at mange lande har styrket deres testfaciliteter og øget antallet af test siden coronavirussets begyndelse.

Blandt de lande, der den seneste tid har registreret et højt antal coronasmittede og coronarelaterede dødsfald, er Brasilien.

Det sydamerikanske land registrerede tirsdag 1179 coronadødsfald, hvilket var landets højeste under udbruddet. I alt er 17.971 mennesker døde med coronavirus i Brasilien, viser tal fra landets sundhedsministerium.

Over 270.000 personer er bekræftet smittede med coronavirus i landet. Det er kun overgået af USA og Rusland på verdensplan.

På onsdagens pressemøde hos WHO siger Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus, at man ser en bekymrende tendens i fattige lande.

- Vi er meget bekymrede over det stigende antal sager i lande med lav og middel indkomst, siger generalsekretæren.

Coronavirusset brød ud fra den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af 2019. Siden da har det spredt sig til lande over hele kloden.

På verdensplan er over 4,9 millioner mennesker blevet bekræftet smittet med virusset. Næsten 325.000 smittede har mistet livet. Det viser seneste opgørelse fra amerikanske Johns Hopkins University.