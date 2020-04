WHO hylder Sveriges coronastrategi

Sundhedsorganisationen WHO hylder svenskerne for deres coronastrategi. Onsdag fik svenskerne rosende ord med på vejen, da WHO holdt pressemøde. Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

På pressemødet fik WHO's generaldirektør Mike Ryan et spørgsmål om den svenske model, og generaldirektøren gav et særdeles positivt svar set med svenske øjne.

- Jeg tror, at når vi skal tilbage til normaltilstand, kan Sverige være en fremtidig model. Hvis vi skal have samfund uden nedlukninger, så må samfund rundt om i verden måske tilpasse sig en anden fysisk og social afstand i længere perioder. Det betyder ændringer i forhold til, hvordan vi lever vores liv, og i Sverige undersøger man, hvordan det fungerer i realtid, siger Mike Ryan.

- Der kan være ting, vi andre kan lære fra vores kollegaer i Sverige. På samme tid vil jeg understrege, at Sverige ikke har undgået at kontrollere covid-19, men at det har gjort det på en meget stærk måde i hele samfundet. Det, der er anderledes, er, at de stoler på, at deres borgere implementerer den fysiske afstand. Nu skal vi se, om det lykkes, siger han.