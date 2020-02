WHO i dyster coronavirus-advarsel

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarer om, at muligheden for at dæmme op for udbredelsen af coronavirusset på globalt plan er ved at svinde ind.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters fredag aften.

Advarslen kommer fra WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, efter at der fredag er bekræftet nye smittetilfælde i flere lande uden for Kina.

Han har tidligere fastholdt, at der med det begrænsede antal smittede uden for Kina, fortsat var en mulighed for at forhindre international spredning.

Men efter at der fredag har været et stigende antal smittede i blandt andet Italien, Canada, Iran, Libanon og Sydkorea, siger han:

- Selv om muligheden for at inddæmme virusset svinder ind, så har vi stadig en chance for at begrænse smitten.

- Hvis ikke vi gør det, hvis vi forspilder muligheden, så vil vi få et alvorligt problem.

Natten til lørdag dansk tid er antallet af smittede i fastlands-Kina steget med 397 nye tilfælde, mens antallet af døde er steget med 109.

Det er et fald af antallet af nye smittede og døde sammenlignet med døgnet forinden.

Virusset har nu kostet i alt 2345 personer livet i Kina, mens over 76.000 er bekræftet smittede i landet.

Uden for Kina har mere end 25 lande bekræftet over 1150 smittetilfælde og mindst otte dødsfald.

- Selv om antallet af tilfælde uden for Kina fortsat er relativt lavt, så har er vi bekymrede over antallet af sager, som ikke har en epidemiologisk forbindelse, såsom en rejse til Kina eller kontakt med en smittet, siger WHO-direktøren.

Han er blandt andet "meget bekymret" over, at Iran har bekræftet 18 smittetilfælde og fire døde de seneste to dage.

Fredag er der også blevet bekræftet de første smittetilfælde i Israel og Libanon, skriver nyhedsbureauet AFP.

Særligt Sydkorea har de seneste dage oplevet en drastisk stigning i antallet af smittede.

Her er 346 personer nu smittet, hvormed landet er det hårdest ramte uden for Kina.

I Italien er der fredag blevet bekræftet 17 smittetilfælde samt et dødsfald. Det har fået myndighederne til at lukke delvist ned for ti byer i det nordlige Italien i et forsøg på at inddæmme smitten.