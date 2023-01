WHO i ny corona-melding for Europa

Der er ikke umiddelbart grund til bekymring i Europa over en stigning af coronatilfælde i Kina, mener Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det siger organisationen på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sundhedsmyndighederne i Europa opfordres dog til fortsat at være opmærksomme.

WHO noterer sig, at de første tilfælde af coronavarianten XBB.1.5 er begyndt at dukke op i test i Europa. Der er ifølge WHO tale om et lille, men voksende antal.

Der arbejdes på at vurdere den potentielle betydning af varianten, lyder det fra WHO.

Kina har været præget af stigende smitte den seneste tid, efter at landet har løftet en række coronarestriktioner.

Det har fået flere europæiske lande og USA til at indføre krav om, at personer, som kommer med fly fra Kina, skal fremvise en negativ coronatest.

Ifølge Hans Kluge, der er chef for WHO i Europa, er det ikke 'ufornuftigt', at lande har valgt sådanne 'forsigtighedsprincipper for at beskytte deres befolkninger'.

Han opfordrer dog til, at tiltagene 'bunder i videnskab', er 'forholdsmæssige', og at de ikke diskriminerer. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Samme opfordring gælder, hvis lande i Europa overvejer at indføre for eksempel krav om test for rejsende fra USA, hvor antallet af tilfælde af varianten XBB.1.5 stiger.

Ifølge Catherine Smallwood, der er WHO's katastrofechef i Europa, er det ikke ensbetydende med, at organisationen 'anbefaler test af passagerer, der ankommer fra USA, på nuværende tidspunkt'.

- Landene er nødt til at kigge på det videnskabelige grundlag, der er i forhold til at teste før afrejse, siger hun på pressemødet ifølge Reuters.

For flere lande har bekymring for, at der kan komme nye varianter og mutationer af coronavirus fra Kina, været begrundelsen for at indføre testkrav.

Samtidig har EU's krisehåndteringsorgan, IPCR, anbefalet et testkrav. IPCR består af repræsentanter fra alle EU's 27 medlemslande.

Hos danske myndigheder er vurderingen indtil videre, at der ikke er grund til at indføre et krav om, at rejsende fra Kina kan fremvise en negativ coronatest ved ankomst i danske lufthavne.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer ikke, at krav om test af rejsende fra Kina til Danmark vil have en større effekt på den danske epidemikontrol.

I stedet har Epidemikommissionen, der er en sammensætning af myndigheder og ministeriers departementer, mandag blandt andet opfordret luftfartsbranchen til at iværksætte krav om test forud for ombordstigning på fly. Og at man skal bruge mundbind for at mindske risiko for smitte om bord.