WHO melder om det højeste smittetal på en uge men fald i døde

I løbet af de seneste syv dage er der over hele verden blevet registreret 9,5 millioner smittede. Det er der højeste antal, der er blevet målt i løbet af hele pandemien, på bare én uge.

Det viser en opgørelse fra Verdenssundhedsorganisationen WHO torsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vurderer, at smittetallet er langt højere end det registrerede. Han peger på, at teststrategierne er forskellige fra land til land.

Samtidig er det ugentlige antal af coronarelaterede dødsfald faldet denne uge. Mens der den seneste uge blev registreret 41.178 dødsfald verden over, blev der registreret 44.680 ugen forinden.

Artiklen fortsætter under videoen...

Før nytår slog WHO alarm og advarede om, at at omikron og delta i cirkulation på samme tid kan give en 'tsunami af smittetilfælde'. Før nytår slog WHO alarm og advarede om, at at omikron og delta i cirkulation på samme tid kan give en 'tsunami af smittetilfælde'

WHO er i lang tid blevet citeret for, at en stigning i antallet af smittede først kan ses i dødstallene efter to uger.

Men sundhedsorganisationen bemærker nu, at omikronvarianten, der dominerer i mange lande verden over, ikke har vist sig at være lige så dødelig som deltavarianten.

Det er der flere årsager til ifølge WHO. Blandt andet stigende vaccinationsrater verden over og det faktum, at omikron påvirker næse og svælg mere end lungerne.

Derfor vurderer sundhedsorganisationen også, at der ikke vil komme en markant stigning i indlæggelser og døde om to uger, skriver AP.

Alligevel advarer WHO om, at kategorisere omikronvarianten som mild.

- Ligesom tidligere varianter indlægger omikron også folk på hospitalet eller slår folk ihjel.

- Faktisk er tsunamien af smittede så voldsom og hurtig, at den overvælder sundhedssystemer rundt om i verden, siger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus torsdag ifølge AP.

Ifølge WHO har stigningerne i antallet af smittede varieret fra land til land. Mens antallet af smittede er fordoblet i Nord- og Sydamerika, er smitten kun steget med syv procent i Afrika.

WHO's krisechef, Michael Ryan, maner desuden spekulationer til jorden om, at omikron kunne blive den sidste variant af coronavirusset, som vi vil opleve.

- Der er stadig meget energi i dette virus, siger han torsdag ifølge AP.