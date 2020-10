WHO melder om trist coronarekord

Det seneste døgn er der konstateret over 350.000 tilfælde af coronasmitte på verdensplan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere døgnrekord blev sat tidligere på ugen og lød på cirka 338.000 smittede.

Af de 350.766 nye smittetilfælde er over 109.000 registreret i Europa alene.

Europa sætter rekord i nye tilfælde af coronasmitte

Beskyt sårbare

WHO afholdte tidligere på dagen en pressekonference, hvor katastrofechef Dr. Michael Ryan understregede, at lande verden over må gøre alt for at beskytte de sårbare i samfundet - også selvom de fleste lande gerne vil undgå den slags lockdowns, man så i foråret.

I Danmark er coronavirussen blev meldt stabil efter en periode med stigende smittetal.

Anderledes ser det dog ud i eksempelvis Spanien, hvor der netop er blevet erklæret undtagelsestilstand i Madrid for at komme virussen til livs.

