WHO opfordrer Danmark til at forbyde slikcigaretter

Selv om slikcigaretter ikke sælges i supermarkedskæder som Coop og Salling Group, kan de stadig købes i mange kiosker og på campingpladser.

Men Verdenssundhedsorganisationen (WHO) opfordrer Danmark til at forbyde dem.

Det siger læge Kremlin Wickramasinghe, der er leder af WHO's europæiske afdeling for forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme, til DR.

Han er 'alarmeret' over salget i Danmark.

- Forskning viser, at et produkt som slikcigaretter kan medvirke til, at børn udvikler en positiv holdning til rygning. Det kan være med til at gøre det mere socialt acceptabelt og normal adfærd at ryge.

- Forslaget om en tobaksfri generation, som den danske regering har stillet, vil rykke tættere på, hvis de her produkter blev fjernet, mener han.

Kremlin Wickramasinghe henviser til et forslag fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S). I marts foreslog han et forbud for salg af tobaks- og nikotinprodukter for personer født efter 2010.

Forslaget kunne dog ikke føres ud livet, fordi det var i strid med EU-regler på tobaksområdet.

DR har talt med firmaet Candinavia A/S, som leverer slikcigaretter. Firmaet oplyser, at den fra 1. maj sidste år til 1. maj i år solgte 71.500 pakker til det danske marked.

Det er en stigning på tre procent sammenlignet med det foregående år.

Direktøren i Candinavia A/S, Benny Ebsen, mener ikke, at cigaretterne i sig selv får unge til at ryge. De begynder af andre årsager, siger han til DR.

Kræftens Bekæmpelse er imod produktet, fordi det ifølge organisationen ligner en slags markedsføring af cigaretter.

Men da effekten af et reelt forbud er ukendt, ser Kræftens Bekæmpelse gerne, at producenter og kiosker selv beslutter at fjerne slikcigaretterne fra hylderne. Det siger projektchef Niels Them Kjær til DR.

Flere forskere og fagfolk med viden om tobaksforebyggelse forklarer over for mediet, at det sender et forkert signal, når børn får mulighed for at lege med noget, som kan inspirere dem til rygning.

Men hos Candinavia mener direktør Benny Ebsen, at slikcigaretterne udelukkende skaber et bredt sortiment med sjove varer. Han påpeger desuden, at slikcigaretter langtfra er et nyt produkt.