WHO optimistiske: Ingen pandemi

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber

Verdenssundhedsorganisationen WHO tror ikke på en pandemi med abokopper i fremtiden

WHO har meldt klart ud.

De tror ikke på, at det udbrud, vi netop ser med den smitsomme sygdom abokopper, kan resultere i endnu en verdensomspændende pandemi.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kan ikke forklare

Netop nu bliver der i WHO taget stilling til, om abekopper skal vurderes som en 'folkesundhedsnødsituation af international bekymring'.

En sådan erklæring vil hjælpe med at fremskynde finansiering og forskning af sygdommen, som endnu ingen kan forklare, hvorfor har spredt sig, som den gør.

Trods det lyder voldsomt med folkesundhedsnødsituation, er der dog ikke bekymring at spore hos WHO, som ikke spår abekopper til at blive en ny pandemi.

- I øjeblikket er vi ikke bekymrede for en global pandemi, siger Rosamund Lewis, der er teknisk leder i WHO til Reuters.

Overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard fortæller at abekopper især har spredt sig i miljøer, hvor mænd har sex med mænd. Han peger på flere europæiske Pride-events som mulige superspreder-begivenheder Overlæge: Abekopper har spredt sig i Pride-miljøer

Mangler viden

I Danmark er der bekræftet to tilfælde af abekopper og begge tilfælde havde forbindelse til udenlandsrejse.

- Eftersom man ikke har set abekopper sprede sig på den her måde tidligere, så mangler man mere viden på området, men det er ikke ligeså smitsomt som coronavirus, siger Anders Fomsgaard, som er forsker og overlæge fra Statens Serum Institut til Ekstra Bladet.

- Abekopper smitter kun, når man er syg, og smitter ved tæt kontakt og dråber. Derfor er man forhåbentlig selv bevidst om, at man er syg, men det kan også ses på folk, der er smittet, fortsætter Anders Fomsgaard.

De almindelige symptomer på sygdommen er feber, hævede lymfer, utilpashed og udslæt på kroppen ved blærer.

Sygdommen viser sig med blærer på hunden, men når blærerne brister og der kommer sårskorpe, så er der ikke mere virus.

Sygdommen er mild og vil for de fleste gå over af sig selv. Et sygdomsforløb vil formentlig vare i 2-4 uger.