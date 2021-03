WHO: Pandemien slutter næppe i år

Det er urealistisk at tro, at coronapandemien vil være overstået ved årets udgang, lyder det fra verdenssundhedsorganisationen WHO trods omfattende vaccineprogrammer

Pandemien er bremset i nogle lande i kraft af nedlukninger og vaccination, men det er for tidligt at håbe på, at den vil være slået ned inden årets udgang. Faktisk er det urealistisk at tro, at det vil ske.

Det siger Michael Ryan, chef for beredskabstjeneste i verdenssundhedsorganisationen WHO, på et pressemøde i Geneve mandag ifølge avisen The Guardian.

Ryan fastslog, at vaccination af de mest sårbare - herunder sundhedspersonale - betyder, at virussen ‘i høj grad’ er under kontrol, men at verden også næste år vil være plaget af pandemien.

- Det vil være for tidligt, og jeg synes urealistisk at tro, at vi når til vejs ende med denne virus inden årets udgang, sagde Ryan.

Stigende tal

- Hvis vaccinationerne begynder at øve indflydelse ikke kun på dødstallet og hospitalsindlæggelse, men også får en betydelig indvirkning på transmissionsdynamik og transmissionsrisiko (måden, smitten breder sig på, red.), så tror jeg, at vi hastigt vil bevæge om mod fuld kontrol over pandemien, sagde Ryan.

Smittetallet er steget for første gang i næsten to måneder, skriver The Guardian og nævner, at det er tilfældet i fire af WHO’s seks regioner, nemlig Nord- og Sydamerika, Europa, Sydøstasien og Mellemøsten.

- Det er skuffende, men ikke overraskende, siger WHO-generaldirektør Tedros Adhanom.

- Grundlæggende folkesundhedsforanstaltninger er fortsat svaret, siger Adhanom og understreger, at verdens nationer begår en fejl, hvis de udelukkende sætter deres lid til vaccine.

