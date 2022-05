WHO revser Kina for corona-strategi

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) langer tirsdag ud mod den kinesiske regering og dens hårde coronastrategi.

Ifølge WHO er det nemlig ikke holdbart med en nultolerance over for tilfælde af coronasmitte. Det siger WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Vi mener ikke, at det er en holdbar løsning, når man tænker på, hvordan virusset opfører sig, og hvad vi forventer os i fremtiden.

- Vi har diskuteret det med kinesiske eksperter, og vi har givet udtryk for, at denne tilgang ikke er holdbar. Det er vigtigt, at det bliver ændret, lyder det tirsdag fra generaldirektøren ved en pressebriefing.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har WHO kun sjældent udtalt sig offentligt om enkelte regeringers håndtering af coronapandemien.

Kina har tiltrukket sig opmærksomhed den seneste tid ved at slå særdeles hårdt ned på nye smittetilfælde. Millioner af personer har været sendt i nedlukning på grund af blot få coronasmittede.

I storbyen Shanghai har tiltagene været særligt strenge. Her har beboerne med kun få undtagelser været tvunget til at forblive hjemme.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Sidste måned var der paniktilstande i Beijings supermarkeder, fordi Shanghai er i lockdown.

WHO's krisechef, Mike Ryan, pointerer tirsdag, at man også skal tage højde for menneskerettighederne i forbindelse med en streng coronastrategi.

- Hos WHO har vi altid sagt, at man skal balancere coronatiltag med den indvirkning, de har på samfundet og på økonomien. Og det er ikke altid nogen simpel udregning, siger den irske krisechef.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Indespærrede indbyggere i Shanghai skreg deres frustration ud efter en uges lockdown i april.

Kina har blot registreret omkring 15.000 coronarelaterede dødsfald under pandemien. Det er derfor naturligt, at landet ønsker at dæmme op for en mulig eksplosion i antallet af smittetilfælde, erkender Mike Ryan.

Målt på dødsfald per indbygger er antallet af coronarelaterede dødsfald i Kina markant lavere end i mange andre store lande.

Eksempelvis har USA registreret over en million coronadødsfald. Brasilien og Indien har registreret henholdsvis over 664.000 og over 524.000.