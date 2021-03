WHO sender opsang: Rige lande bør ikke kun tænke på sig selv

Det er usolidarisk, hvis rige lande blot tænker på at skrabe tilstrækkelig med coronavacciner sammen til sig selv og deres egen befolkning.

Sådan lyder det fra WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Det er skuffende, at nogle lande prioriterer at vaccinere unge, sunde voksne med lav risiko for at blive syge i stedet for at bidrage til vaccinationen af ældre folk i andre lande, siger WHO-chefen mandag.

Han pointerer, at det er i hele verdens interesse, at sårbare over hele verden hurtigst muligt bliver vaccineret mod coronavirus.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mod at sætte sin lid for kraftigt til coronavaccinerne (Arkivfoto). Foto: Christopher Black/Who/Reuters

Israel, De Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien er de lande, der har vaccineret flest personer per 100.000 indbygger indtil videre. Det viser tal fra den internationale statistikbank Our World in Data.

I Israel har over 90 procent af befolkningen fået mindst første vaccinestik.

For at sørge for, at vaccinerne bliver fordelt så godt som muligt, har WHO oprettet Covax-programmet. Det er den globale indsats for at vaccinere borgere også i fattigere lande - og ikke kun i den rigeste del af verden.

WHO's Tedros Adhanom Ghebreyesus meddeler, at de første personer mandag er blevet vaccineret som en del af programmet. Det er sket i de afrikanske lande Ghana og Elfenbenskysten.

Han advarer dog alle lande om ikke at forlade sig for kraftigt på vaccinerne.

- Hvis lande kun sætter deres lid til vaccinerne, så begår de en fejl. Helt elementære sikkerhedstiltag er fundamentet for bekæmpelsen, siger han.

Det globale smittetal steg i sidste uge for første gang, efter at det ellers var faldet seks uger i træk. Det oplyser WHO mandag.

Det sker, på et tidspunkt hvor mange lande i takt med deres vaccineudrulning begynder at lempe på coronarestriktionerne.

WHO-chefen kalder udviklingen for 'skuffende, men ikke overraskende'.