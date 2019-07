WHO slår alarm: For meget sukker i dansk babymad

For meget sukker kan være en risiko for spædbørns tænder og påvirke smagsløgene negativt senere i livet, lyder det

Der er alt for meget sukker i babymad herhjemme.

Desuden er flere babymadvarer blevet markedsført forkert, da det ikke anbefales at give spædbørn under seks måneder sukker i babymaden.

Det konkluderer Verdenssundhedsorganisationens (WHO) kontor i Europa i en rapport.

Organisationen, der hører under FN, advarer om, at spædbørns første tænder kan lide overlast, og at børn risikerer at udvikle en præference for søde fødevarer, hvilket kan føre til overvægt og fedme-relateret sygdom i voksenalderen.

Derfor anbefaler organisationen et forbud mod alt salg af babymad med for højt sukkerindhold.

- 'I flere produkter fandt vi en meget betydelig mængde tilsat sukker. Der er alt for meget sukker. Tilføjet sukker i mange produkter bør elimineres, efter vores mening, siger Dr João Breda, der er formand for WHO's afdeling for forebyggelse og kontrol af ikke-smitsomme sygdomme, i rapporten.



For højt sukkerindhold

Rapporten tager udgangspunkt i udbuddet af babymad fra Wien i Østrig, Sofia i Bulgarien, Budapest i Ungarn og Haifa i Israel, men Danmark spiller også en rolle i rapporten.

For i en undersøgelse foretaget i Spanien, Storbritanien og Danmark mellem 2016-2017, viser det sig, at babymaden indeholder for meget sukker.

Babymaden i Danmark overholdte de gælende regler, men både frugtpureer og såkaldt saltet babymad havde et for højt sukkerindhold i forhold til, hvad der anbefales.

'I mange saltholdige måltider, der sælges i Storbritannien og Danmark, stammer mere end 15% af energien fra sukkerindholdet i frugtpuré, stod der i WHO-rapporten.

Sukkeren i babymaden er ligesom i frugtsaft, frie sukkerarter, og hvis det spises ofte 'kan det udgøre en trussel mod de første tænder, der kan gå i stykker'. Sødmen kan også påvirke barnets madpræferencer, når de vokser op, står der i rapporten.



Vil forbyde sukker i babymad

WHO opfodre i den nye rapport til, at alle tilsatte sukkerarter, herunder frugtsaftkoncentrat, forbydes fra alle kommercielle babyfødevarer. Intet babymad bør indeholde mere end 5% rent frugt. Tørre, salte snackvarer, såsom kiks, bør ikke have mere end 15% af kalorierne, der leveres af sukker.

Derudover skal der strammes op på varedeklarationen, så forældre ikke bliver misledt i forhold til indholdet i babymaden.

- 'Vi har problemer med markedsføringen. Mange produkter markedsføres som passende til børn under fire måneder og under seks måneder, helt imod WHO's retningslinjer', siger Dr João Breda.

Sundhedsstyrelsen har lavet klare retningslinjer for, hvad spædbørn bør spise. Her fraråder de færdiglavet babymos, da det indeholder for meget sukker.