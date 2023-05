WHO: Slut med pandemi

Abekopper bliver ikke længere vurderet som en global sundhedskrise, lyder meldingen fra WHO

Hele verden var knap nok kommet sig over at være blevet lukket ned i næsten to år efter den verdensomspændende coronapandemi, før WHO igen var på banen med en ny global sundhedskrise.

'Jeg har besluttet, at det globale udbrud af abekopper udgør en nødsituation for den internationale folkesundhed,' lød ordene sidste sommer på Twitter fra generaldirektøren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Men nu er det slut.

Torsdag meldte WHO ud i en række tweets, at abekopper nu ikke længere bliver betragtet som en global sundhedskrise.

'I går mødtes jeg med komitéen for abekopper, og deres anbefaling var, at det globale udbrud af abekopper ikke længere udgør en nødsituation for folkesundheden af international betydning.'

'Jeg har taget den rådgivning til efterretning og er glad for at erklære, at abekopper ikke længere udgør en global sundhedskrise,' skriver Tedros Adhanom Ghebreyesus.