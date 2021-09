WHO: Tilfælde af ebola i Elfenbenskysten var falsk alarm

Det var sandsynligvis falsk alarm, da en ung kvinde blev testet positiv for ebolavirus i august i Elfenbenskysten.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO, tirsdag efter at resultater af nye prøver ikke viser spor af ebola.

De nye test resultater kommer fra et laboratorie i den franske by Lyon.

- Med de nye resultater fra laboratoriet i Lyon mener WHO, at kvinden ikke var smittet med ebola. Yderligere undersøgelser for at fastslå hendes sygdom er i gang, oplyser WHO.

I midten af august fik en 18-årige kvinde fra Guinea konstateret ebola af sundhedsmyndighederne under et besøg i Elfenbenskysten.

Hvis kvinden havde haft ebolavirus, ville det have udgjort det første ebolatilfælde i 25 år i Elfenbenskysten.

Kvinden er siden blevet rask efter at have været syg.

Mere end 140 personer blev i sin tid sporet som kontakter til kvinden, men ingen af dem udviste symptomer eller blev testet positive for ebola.

Ebola forårsager alvorlig feber og i de værste tilfælde ustoppelige blødninger.

Det dødelige virus blev først identificeret i 1976, og siden har det over flere udbrud kostet omkring 15.000 mennesker livet i Afrika.

11.300 smittede personer døde, da ebola hærgede i Vestafrika fra 2013 til 2016. Men siden er der blevet sat fart i arbejdet med at udvikle en vaccine imod virusset.

Ebola er generelt mindre smitsom end andre virussygdomme, da virusset ikke er luftbåret, men smitter ved direkte og tæt kontakt.