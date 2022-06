WHO tvivler på Nordkorea: Det værste er ikke ovre

Nordkoreanske statsmedier skriver, at udbruddet af coronavirus i landet har nået toppen. WHO er ikke enige i den erklæring

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, sår tvivl om Nordkoreas meldinger om fremskridt i landets kamp mod coronavirus.

WHO mener, at situationen i Nordkorea i forbindelse med udbruddet af coronavirus bliver værre - ikke bedre.

Den melding står i skarp kontrast til nordkoreanske statsmedier, som skriver, at bølgen af coronavirus i landet er aftagende.

Det skriver CNN.

Ingen adgang til data

Ifølge CNN skriver statsmedierne, at kurven over personer, der er syge med det, Nordkorea kalder for feber, er nedadgående, efter den toppede ved 390.000 tilfælde for omkring to uger siden.

- Vi formoder, at situationen bliver værre - ikke bedre, udtaler Michael Ryan, der er beredskabschef ved WHO.

WHO kan ikke få adgang til anden data end den, som bliver udgivet af de nordkoreanske statsmedier.

- Vi har reelle problemer med at få adgang til de rå data og til den faktiske situation i landet, lyder det fra Michael Ryan.

Langer ud efter embedsmænd

Der skulle gå over to år af pandemien, før Nordkorea for første gang i maj bekræftede, at der var fundet smittetilfælde med coronavirus i landet.

Statsmedier skrev på det tidspunkt, at der var tale om en 'alvorlig national nødsituation', efter at landet angiveligt havde undgået smitte med virusset i mere end to år.

Senere har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, givet sine embedsmænd skylden for coronaudbruddet i landet. Han har blandt andet anklaget embedsmænd for at være utilstrækkelige, da febertilfælde begyndte at skylle ind over landet.