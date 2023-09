WHO udtrykker corona-bekymring

Verdenssundhedsorganisationen udtrykker nu bekymring for den kommende vinter

Verdenssundhedsorganisationen WHO er bekymrede for udviklingen af covid-19 i den kommende vintersæson.

Det skriver WHO på det sociale medie X efter et pressemøde onsdag.

- Vi ser fortsat bekymrende tendenser for covid-19 forud for vintersæsonen på den nordlige halvkugle, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generaldirektør i WHO.

Han begrunder sin bekymring med, at dødstallene stiger i nogle dele af Mellemøsten og Asien, samt at antallet af intensiv-indlæggelser i dele af Europa vokser.

Manglende data

Generaldirektøren siger også på pressemødet, at han er bekymret for den manglende data på corona-området og opfordrer derfor til mere overvågning.

WHO oplyser, at kun 43 ud af de 194 medlemslande indrapporterer dødsfald til organisationer, og at kun 20 lande rapporterer om indlæggelser.

- Vores budskab er, at du ikke skal vente med at få endnu en dosis, hvis det er anbefalet for dig, siger WHO-generaldirektøren på pressemødet.