WHO udvider risikogruppe: Sundhedsstyrelsen undersøger sagen

Sundhedsorganisationen WHO har udvidet risikogruppen af ældre borgere fra folk over 65 år til folk over 60. Nu vil Sundhedsstyrelsen undersøge, om der er grund til det samme i Danmark

Indtil nu har man betegnet borgere over 65 år som værende i en risikogruppe i forhold til at blive smittet med covid-19. Det gælder både sundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Men nu har WHO udvidet risikogruppen, så den tæller personer over 60 år. Det fremgår af flere opslag på sundhedsorganisationens Twitter-profil.

Ekstra Bladet har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at høre, om ændringen hos WHO giver anledning til at lave en lignende udvidelse af risikogruppen i Danmark.

Her forklarer Niels Sandø, der er enhedschef i enheden 'Forebyggelse' hos Sundhedsstyrelsen, hvorfor man har valgt at sætte grænsen på 65 år.

- Når folk bliver omkring 70 år, så svækkes immunforsvaret gradvist. Vi ved, at det for det meste først er i en højere alder, omkring de 80 år. Derudover ved vi, at der er en forhøjet risiko, hvis man i forvejen har andre sygdomme, siger Niels Sandø.

Men der er vel en årsag til, at man nu har rykket den nedre grænse fra WHO's side?

- Vi vil selvfølgelig undersøge, om der er noget, der får os til at ændre tallet, men umiddelbart har vi ikke hørt noget fra WHO.

Skal I have en officiel anbefaling fra WHO, før I vil udvide risikozonen?

- Nej, det skal vi ikke, i første omgang skal vi se på, om der er noget nyt i deres anbefalinger, lyder det fra enhedschefen.