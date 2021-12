WHO undersøger mystisk sygdom: 97 døde

Verdenssundhedsorganisationen WHO undersøger lige nu en mystisk sygdom, der har taget livet af 97 personer i det afrikanske land Sydsudan.

Det skriver ABC News.

Myndighederne kan ikke forklare dødsfaldene, der er fundet sted i den nordlige del af landet i Fangak County i staten Jonglei.

Senest døde en ældre kvinde af den mystiske sygdom, fortæller Biel Boutros Biel, der er talsmand i området.

Dødsfaldene rammer typisk ældre og børn, hvor børn fra et år og opefter er døde som følge af sygdommen, lyder meldingen fra Sydsudans sundhedsmyndigheder.

Symptomerne på sygdommen omfatter hoste, diarre, feber, hovedpine, bryst- og ledsmerter og nedsat appetit har embedsmænd fortalt.

Ingen svar

Et hold udsendt fra WHO rejste til Fangak for at undersøge sygdommen. De har forladt landet igen uden at dele deres undersøgelse med offentligheden.

Talsmanden for WHO Afrika, Collins Boakye-Agyemang, har udtalt til ABC News, at de allerede tilbage i november begyndte at undersøge sygdomsudbruddet uden at gå yderligere i detaljer.

Ifølge BBC har området været udsat for heftige oversvømmelser, hvorfor WHO indsamlede prøver fra patienter, der skulle teste, om kolera var skyld i dødsfaldene, hvilket typisk kommer fra inficerede vandforsyninger.

Imidlertid var prøverne negative for kolera.

Sydsudan er ramt af massive oversvømmelser. Det er en 'perfekt storm' for sygdomme, siger Læger Uden Grænser. Foto: Medecins Sans Frontieres / Ritzau Scanpix

En perfekt storm

Biel Boutros Biel har udtalt til ABC News, at flere humanitære organisationer har leveret medicinske forsyninger til Fangak og er i gang med at oprette mobile klinikker, der skal hjælpe med at behandle ofrene.

I en pressemeddelelse forrige måned fra Læger Uden Grænser kaldte den humanitære gruppe oversvømmelser for en 'perfekt storm' for sygdomsudbrud.

- Der er ikke nok vand eller muligheder for opbevaring af vand. Der er ingen affaldsindsamling, mens døde geder og hunde efterlades i rådne afløbssystemer.

- Forholdene bliver yderligere forværret af at flere tilslutter sig lejrene, hvorfor der er endnu større risiko for udbrud af vandbårne sygdomme som akut diarre, kolera og malaria, står der i pressemeddelelsen.