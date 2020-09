WHO: Vaccine bør være klar i midten af 2021

Mens coronatallene verden over har nået et nyt højdepunkt i sensommeren, holder hele verden vejret i håb om, at der snarest muligt kommer en vaccine, som kan hjælpe med at få bugt med pandemien.

Mens Rusland mener, at de allerede nu har en vaccine klar, og Trump mener, at en vaccine kan være klar i slutningen af året, har en dansk professor slukket lidt af håbet ved for nylig at sige, at det først er realistisk med en vaccine i 2022.

Men nu har WHO meldt sig i koret med en melding, der lægger sig lidt midt imellem.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er det nemlig realistisk, at man kan have en vaccine klar til den generelle befolkning i midten af 2021.

Sådan lyder det fra chefforsker Soumya Swaminathan på et pressemøde fredag.

- Helt bestemt i midten af 2021, bør vi begynde at se nogle vacciner rykke ind i lande og blandt befolkninger, lyder det fra chefforskeren ifølge Reuters.

Præcis hvad meldingen er baseret på står ikke klart, og foreløbig er der ikke andre end Rusland, der har hævdet, at en vaccine er klar.

I produktionen af en vaccine skal der blandt andet flere længere afprøvningsfaser til, før en vaccine kan blive endeligt godkendt, så man dels er sikker på, at den virker efter hensigten, og dels kan være sikker på, der ikke er mange alvorlige bivirkninger.