WHO: - Vi må forberede os på næste pandemi nu

World Health Organisation opfordrer på et pressemøde mandag verdens lande til at tænke langsigtet på baggrund af coronakrisen

Ingen krise siden 2. Verdenskrig har fremhævet vigtigheden af et internationalt samarbejde som coronakrisen.

Sådan lød de indledende ord ved pressemødet hos World Health Organistaion (WHO) mandag.

Generaldirektøren i WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, opfordrede til, at coronakrisen skulle være en anledning til at nå FN's verdensmål og ikke en undskyldning for at misse dem.

- Vi må forberede os på næste pandemi nu, sagde Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Fokus på fordeling af vacciner

Vacciner var i fokus på pressemødet.

Der blev fra WHO's side lagt op til, at vacciner skal fordeles ud til nogle mennesker i alle verdens lande, frem for til alle mennesker i nogle af verdens lande.

Strategien blev fremlagt af generaldirektøren og underbygget af Seth Franklin Berkley, der er amerikansk epidemiolog og direktør i GAVI Alliancen, der er fortaler for vacciner.

- At fordele vaccinerne til alle verdens lande er ikke bare det etisk rigtige, men også det rigtige i forhold til bekæmpelsen af virusen, sagde han.

Kapløbet om en vaccine

I forhold til det internationale vaccineræs, som coronapandemien har medført, opfordrede generaldirektøren til, at man arbejder sammen på verdensplan.

- Ræset efter en vaccine skal være et samarbejde, ikke en konkurrence, sagde Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO har tidligere haft fokus på den omdiskuterede russiske vaccine Sputnik V og opfordret til forsigtighed i forhold til vaccinen.

En gruppe forskere kritiserede for nyligt de data, der lå til grund for Ruslands godkendelse af vaccinen, i et åbent brev.