WHO vil afskaffe tidsgrænser for abort

Mens delstater i USA og lande i Østeuropa sætter ind for at begrænse kvinders adgang til abort, arbejder andre aktivt for at gøre op med stort set al regulering af sådan et indgreb.

En ny vejledning fra Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler blandt andet, at man sløjfer alle tidsgrænser for, hvornår en abort kan udføres, at man dropper alle krav om scanninger forud for indgrebet samt krav om godkendelse fra tredjepart, når piger og kvinder skal have foretaget en abort, skriver Kristeligt Dagblad.

Kan presse kvinder

WHO’s vejledninger er anbefalinger inden for klinisk praksis og sundhedspolitik verden over og dermed henvendt eksempelvis sygehuse og politikere.

Kort og godt siger vejledningen, at alle sådanne barrierer for gennemførslen af en abort kan presse kvinder til at få foretaget illegale og usikre aborter.

Og da videnskabelige studier ifølge vejledningen peger på, at begrænsninger af adgangen til abort ingen effekt har, er der ingen grund til at have dem.

Til gengæld mener WHO, at lande skal begrænse sundhedspersonales ret til at sige nej til at foretage abort af etiske og religiøse årsager.

Intet sted i vejledningen forholder WHO sig til det etiske aspekt ved abort, og det vidner om, at organisationen ikke er interesseret i etik, men i at promovere et politisk korrekt synspunkt, mener den canadiske professor i sundhedsetik Eike-Henner Kluge fra Victoria University på Canadas vestkyst.

Han er ikke imponeret over niveauet af etisk refleksion i vejledningen.

- I spørgsmålet om abort skal der tages hensyn til tre parter: Kvinden, fosteret og manden. Det centrale spørgsmål er, om det, man aborterer, er et menneske eller ej. WHO forholder sig kun til den ene af de tre parter og anerkender på intet tidspunkt, at der er et spørgsmål om, hvornår et foster bliver et menneske, og abort dermed bliver uetisk, siger professoren.

'Passer ikke'

Eike-Henner Kluge er særligt kritisk over for, at WHO argumenterer for, at grænser for, hvornår i graviditeten en abort kan udføres, er arbitrære og ikke baseret på videnskab. Det passer ikke, hævder professoren, som personligt forholder sig til de officielle kriterier for, hvornår et menneske erklæres hjernedød.

- De kriterier siger, at når der ikke er mere hjerneaktivitet, kan man betragte en person som død. Når man arbejder med de kriterier ved livets afslutning, må man også gøre det ved livets begyndelse. Og her mener jeg, at der er tilstrækkelig hjerneaktivitet, når fosteret er 22-24 uger, til at sige, at det er et menneske, og at det derfor vil være forkert at slå det ihjel, siger Eike-Henner Kluge, der tilføjer, at WHO’s manglende anerkendelse af, at abort er et etisk spørgsmål, kommer til udtryk i alle andre forslag i vejledningen om at droppe regulering af abort:

- Lande har jo netop begrænsninger på adgangen til abort, fordi man modsat WHO anerkender, at der er etiske implikationer ved indgrebet. De begrænsninger øger ikke risikoen for, at kvinder søger illegale aborter, så længe det pågældende land sikrer dem retten til at få en abort tidligt i forløbet.

Personale kan sige nej

Mens WHO mener, at stort set al regulering af abort er nyttesløs, fordi det ikke påvirker det faktiske antal af aborter, er organisationen ikke helt imod regulering, når det gælder lægers ret til at nægte at medvirke ved en abort.

I stort set alle lande, herunder Danmark, kan sundhedspersonale sige nej til at medvirke ved en abort, hvis det strider mod personens samvittighed.

Men også denne ret kan stå i vejen for kvinders og pigers mulighed for hurtigst muligt at få en abort, mener WHO, der derfor opfordrer til at forhindre sundhedspersonale i at gøre brug af denne ret i 'presserende situationer og nødsituationer'.

