WHO: Virusudbrud i Kina udgør ikke sundhedskrise endnu

Der er tale om en alvorlig situation i Kina, men virusudbruddet udgør ikke en international sundhedskrise.

Det understreger generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus på et pressemøde i Geneve, Schweiz.

Pressemødet kommer, i kølvandet på et hasteindkaldt møde om coronavirusset, der hidtil har kostet 18 personer i Kina livet.

En komité bestående af 16 eksperter har onsdag og torsdag diskuteret udviklingen for at tage stilling til alvoren af virusudbruddet.

Det har været på bordet at erklære en international sundhedskrise, men så grelt står det ikke til endnu.

- Tag ikke fejl. Dette er en krise i Kina. Men det er endnu ikke en global sundhedskrise, selv om det stadig kan blive det, siger WHO's generalsekretær.

Panelet af de 16 eksperter har ifølge generalsekretæren været splittede på spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en international sundhedskrise.

En international sundhedskrise dækker over "en ekstraordinær begivenhed, som udgør en folkesundhedsrisiko i andre lande gennem international spredning af sygdommen, og som potentielt kræver et koordineret internationalt svar".

Det kan eksempelvis være rejserestriktioner eller screening af passagerer i lufthavne.

Kina har taget flere forholdsregler for at undgå yderligere spredning af virusset, som mindst 634 personer i landet er smittet med.

Offentlig transport i flere byer i og nær Wuhan, hvor virusset menes at stamme fra, er indstillet. Derudover går der ikke længere fly og tog ud af Wuhan.

WHO håber, at foranstaltningerne virker efter hensigten, lyder det.

Virusset har spredt sig til syv lande ud over Kina. Det gælder Japan, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, USA og Vietnam.

I alle tilfælde er der tale om personer, der har været i millionbyen Wuhan i hjertet af Kina.

Udspringet af virusset er formentlig fra et marked i byen, der ulovligt har solgt vilde dyr.

USA har torsdag opfordret amerikanske rejsende i Kina til at udvise ekstra forsigtighed.