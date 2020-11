WHO: Voksne skal trods pandemi motionere 2,5 timer om ugen

Verdenssundhedsorganisationen har for første gang siden 2010 opdateret sin vejledning for børn og voksnes motionsvaner

Pandemien må ikke stå i vejen for, at folk over hele verden fortsat dyrker motion, advarer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) onsdag.

Det er om noget endnu vigtigere under en pandemi for at bevare det fysiske og mentale helbred, lyder det.

Opfordringen kommer, i forbindelse med at WHO har opdateret sin vejledning for motion. Det er første gang i mere end et årti, at organisationen opdaterer vejledningen.

Her anbefales det, at alle voksne dyrker motion med pulsen oppe i minimum 150 minutter – svarende til to og en halv time – hver uge.

Det anbefales samtidig, at børn og unge i gennemsnit bevæger sig mere end en time om dagen og begrænser tiden foran elektroniske skærme.

Alle mennesker i alle aldre skal kompensere for den stigende stillesiddende adfærd med fysisk aktivitet for at afværge sygdomme og leve længere, lyder det fra WHO, der har lanceret en kampagne under sloganet ”Hver bevægelse tæller".

– Fysisk aktivitet hjælper ikke kun med at forebygge hjertesygdomme, type 2-diabetes og kræft. Den reducerer også symptomer på depression og angst og forebygger Alzheimers og styrker hukommelsen, siger WHO-direktør for folkesundhed Ruediger Krech på en pressebriefing onsdag.

Ifølge WHO dyrker en ud af fire voksne og fire ud af fem unge ikke nok motion, hvilket kan omfatte gåture, cykling, havearbejde og rengøring.

Det er ny forskning i ulemperne af stillesiddende adfærd, der har ført til WHO’s nye vejledning.

– Øget fysisk aktivitet kan udligne stillesiddende tid, især for dem, der arbejder på kontor og har mange timer, hvor de sidder stille, siger Fiona Bull, der er WHO’s ansvarlige for fysisk aktivitet.

I den nye vejledning anbefaler WHO desuden, at gravide kvinder og nybagte mødre dyrker mellem 150 og 300 minutters motion om ugen.

Det har sundhedsmæssige fordele for både mor og barn, lyder det.