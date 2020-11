Wilbek med mink-krav: Grav de døde mink op

Borgmesteren i Viborg, Ulrik Wilbek (V), kræver at de mange mink, der allerede er gravet ned, skal graves op igen og brændes. Og det skal ske så snart som muligt.

Det siger han til Jyllands-Posten:

- Vi har tidligere set, at man har gravet dyr ned, hvor man først har vurderet, at det var ufarligt, og senere er det kommet frem, at det har konsekvenser. Det er lidt en tikkende bombe at have sådan noget liggende i jorden i forhold til drikkevand og den slags, og det gør vores borgere utrygge for fremtiden.

Frygten for de miljømæssige konsekvenser af mink-massegravene er også at finde i Holstebro Kommune. Wilbeks krav støttes op af Holstebro-borgmester Hans Christian Østerby (S).

Ingen risiko

Bekymringen i kommunerne er til stede, selvom Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse 10. november kunne fortælle, at 'der er ingen risiko for drikkevandet i forbindelse med de aktuelle minkgrave'.

4. november sagde Mette Frederiksen på et pressemøde, at alle minkbesætninger i Danmark skal slås ned.

Men med mellem 15 og 17 millioner mink, der skulle aflives, blev der slået alt for mange mink ned til, at de alle kunne nå at blive brændt. Derfor er der gravet store huller i jorden, hvor minkene bliver dumpet ned i.

I første omgang blev der gravet huller på militære områder i Karup og Holstebro.