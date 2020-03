Wolt bryder egne regler: - Det er ikke godt nok

Coronavirus har fået Wolt til at tilbyde kontaktløs levering. Det er dog ikke alle bude, som overholder reglerne for levering

'Vi har fra fredag den 13. marts tilføjet kontaktløs levering som standard, så det er så nemt som muligt at få leveringer bragt til døren uden menneskelig kontakt.'

Det lyder flot på Wolts hjemmeside, men det er dog ikke alle af takeaway-gigantens bude, som overholder reglerne.

Mange af Ekstra Bladets ansatte arbejder i disse dage hjemme, og her har nogle gjort brug af tjenesten, som leverer mad til døren - og også af leveringsformen, som skulle være kontaktløs.

Flere oplevede dog, at maden blev afleveret direkte i hånden.

Den kontaktløse servering er ifølge Søren Meier Svendsen, der er General Manager i Wolt, blevet indført som et af flere tiltag for at mindske risikoen for smittespredning med coronavirus.

Søren Meier Svendsen kan på Ekstra Bladets video godt se, at ikke alle bude overholder retningslinjerne.

'Når de ikke leverer i henhold til vores guidelines, så har vi ikke været tydelige nok i vores instruktioner til dem. Det er ikke godt nok, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at vores kurerpartnere leverer, som de skal', skriver Meier Svendsen i en mail til Ekstra Bladet.

Han fortæller desuden, at Wolt har fået få henvendelser omkring dette, og han opfordrer kunder, der oplever, at bude ikke overholder reglerne, til at kontakte Wolts support, så der kan følges op med kureren.

'Derudover vil jeg indskærpe, at når man som kunde bestiller, skal døren så vidt muligt forblive lukket ved levering', skriver Søren Meier Svendsen afslutningsvis i mailen.