Wolt får hug: - Uansvarligt!

- Uansvarligt.

Sådan lyder reaktionen fra Alkohol & Samfund.

Kommentaren er henvendt til udbringningstjenesten Wolt nye kampagne. Wolt er nemlig begyndt at levere varer fra deres onlinesupermarked Wolt Marked- HVIS man da lige tilføjer øl til sit indkøb.

Modsat almindelige slagtilbud på øl er det ikke bajerne, der er blevet billigere. I stedet kan du få leveret morgendagens madpakke, bleer, deodoranter og kuglepenne, hvis man tilkøber 'Tuborg, Carlsberg eller 1664'.

Og det bekymrer direktør hos Alkohol & Samfund, Ida Fabricius Bruun.

- Det er en dårlig vej at gå, for det er med til at opfordre til, at man drikker. Du skal købe alkohol for at få noget andet gratis.

Sådan ser det ud i Wolt-appen, når kunderne skal handle gær og havregryn.

Wolt: Det bliver lidt søgt

Over for Ekstra Bladet bekræfter de blå cykelbude, at der er tale om et samarbejde med Carlsberg.

I et skriftligt svar skriver de, at Alkohol & Samfund bør rette kritikken mod 'ethvert tilbud på alkohol, som jo fylder ret meget i supermarkedernes tilbudsaviser'.

Da Ekstra Bladet spørger, om der er ikke er forskel på at lave rabat på alkohol, og så at give rabat på andre varer mod at tilkøbe alkohol, har Wolt svært ved at se forskellen.

'Det bliver lidt søgt at skulle diskutere, om man sparer penge på alkohol eller dagligvarer'.

Den forskel er dog til at få øje på hos Alkohol & Samfunds direktør. Hun ville også synes, det var bekymrende, hvis supermarkeder f.eks. gav de to sidste varer gratis, hvis man lige købte øl med i indkøbet.

- Det ville også være dybt bekymrende. Man skubber alkoholen foran sig som et salgsincitament som måske gør, at nogle, der ikke skulle fristes, bliver fristet af rabat på de andre varer, siger direktør hos Alkohol & Samfund Ida Fabricius Bruun.

Cykelbud tjekker ikke id

Kampagnen kører kun på Superliga-dage og skal ifølge Wolt 'bringe fodboldstemningen ind i hjemmet'.

Men Wolt tjekker ikke de fodboldfans, der får deres øl og stadionpølser leveret fra Wolt Marked.

'Vi stiller ikke krav til, at budene skal tjekke id, og det er jo også muligt at vælge levering uden kontakt'.

De påpeger dog, at de overholder gældende lovgivning, 'og derfor fremgår det også tydeligt af appen, at du skal være 18 år for at købe alkohol. Desuden er aldersgrænsen for at oprette sig på Wolts platform 18 år', skriver de til Ekstra Bladet.

Ændrer kampagnen

Efter artiklens deadline er Wolt vendt tilbage med en opfølgende mail med en tilføjelse til artiklen.

Efter Ekstra Bladets henvendelse har de nu valgt at ændre kampagnerne.

'Fremover vil vi gøre os umage for at inkludere alkoholfri alternativer, når vi laver en kampagne af denne slags', lyder det fra de finske madbude.