Wolt til kunde: 'Fyld mig med din pik'

Se pik-beskeden: Da kunde brokkede sig over, at han ikke havde fået mayonnaise til sin burger, svarede madtjenesten Wolt noget overraskende tilbage. Wolt indskærper

'Lidt trist at skulle spise fritter uden dyppelse'.

Sådan skrev Nikolaj Hald til madtjenesten Wolt, da han torsdag havde modtaget en burger med pommes frites uden den lovede mayonnaise.

Men som om de friturestegte kartofler uden dyppelse ikke var nok, så gned Wolt-supporteren salt i såret ved at servere Nikolaj et svar langt under bæltestedet.

'Hey Nikolaj. Beklager jeg virkelig. Du burde snart fylde mig med din pik', lød det noget overraskende i den anden ende af chatten.

En chat som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Nikolaj sendte et billede af sin mad, der indeholdt de pickles han havde sig frabedt samt den manglende dyppelse. Og så kom svaret fra Wolt. Skærmbillede.

Tre gange 'slet ikke'

I skærmbilleder fra samtalen kan man se, at de blå bude straks slettede pik-beskeden, og derefter lagde sig fladt ned.

'Beklager mange gange, det skulle slet ikke være skrevet. Det er naturligvis slet ikke på sin plads og slet ikke acceptabelt. Det har været en fejl herfra, men dette retfærdiggør bestemt ikke situationen. Jeg beklager endnu en gang inderligt og vil meget gerne hjælpe dig med din sag'.

Efter den lange smøre tilbyder supporteren, at Nikolaj Hald får sine 133 kroner tilbage, så Wolt 'forhåbentligt kan imponere en anden gang'.

I mellemtiden havde supporteren dog talt med sin overordnede og han vendte derfor tilbage med endnu et økonomisk plaster på såret.

'Som en kæmpe undskyld her fra, smider vi 200 DKK ind på din profil. Hav en rigtig god aften (High-five emoji)'.

Dermed fik Nikolaj Hald sammenlagt 333 kroner for fadæsen. Derefter kunne han vurdere samtalen med smileys

Wolt indskærper

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Wolt, men det det er ikke lykkedes. I stedet er de vendt tilbage med et skriftligt svar. Her forklarer de bl.a., at medarbejderne arbejder i 'højt tempo' på tre skærme på samme tid.

'Derfor skal vi ikke have private samtaler på samme computer, der på nogen måde kan påvirke ens fokus. Men det har en af mine kolleger alligevel gjort, og det skylder vi kunden en undskyldning for', skriver de i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Her gør de opmærksom på, at de nu indskærper overfor medarbejderne, at private samtaler ikke må foregå på computerne.

'Den pågældende kollega er selvsagt meget ked af situationen, hvorfor vi også håber på, at kunden accepterer vores undskyldning', skriver Wolt afslutningsvist.