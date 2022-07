Wuhan sender en million i isolation efter fire coronatilfælde

Knap en million mennesker er blevet beordret i isolation i Wuhan, efter at den kinesiske storby har registreret fire nye coronatilfælde.

Det skriver det britiske medie BBC.

Wuhan var i begyndelsen af 2020 coronavirussens første epicenter. Det var også den første by, der indførte omfattende coronatiltag.

I dag lever Wuhan stadig efter en 'nul corona'-politik, der indebærer massetest, streng isolation og lokale nedlukninger.

Det er indbyggerne i en af Wuhans forstæder, Jiangxia, der senest er blevet sendt i isolation på grund af fire positive test.

De fire coronatilfælde fordeler sig på to personer, der ikke udviste nogen symptomer, samt to af deres nære kontakter.

Kina har på grund af sin strenge coronapolitik haft relativt få dødsfald under pandemien. Landet kunne også relativt tidligt ophæve sine restriktioner.

Annonce:

Siden da er landet dog kommet mere negativt i fokus, skriver BBC. For mens store dele af verden forsøger at leve et relativt normalt liv side om side med corona, så har Kina holdt fast i de særdeles hårde restriktioner.

I sidste måned kunne den kinesiske storby Shanghai endelig genåbne. Det skete efter cirka to måneder med streng nedlukning.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at Kina er ved at lægge corona bag sig. Det fortæller BBC's korrespondent i Kina, Stephen McDonell.

- Det kan godt være, at det slutter en dag. Men der er ikke det mindste tegn på, at det er lige om hjørnet, skriver han i en analyse.

- Truslen om at blive sendt i isolation eller at blive forbudt at forlade sin by hænger konstant over hele befolkningen, lyder det.

Ifølge statistikbanken Worldometer har Kina registreret 5.226 døde med coronavirus. Det svarer til blot 4 dødsfald per 1 million indbyggere.

Danmark har registreret 1.135 dødsfald per 1 million indbyggere.

Her slap dødelige sygdomme fri

Alt du skal vide om den nye coronavariant