Xi er bekymret for coronaudbrud ved kinesisk nytår

Kinesiske medicinalfirmaer er torsdag i fuld gang med at fremstille febernedsættende medicin og andre former for behandling mod coronavirus.

Det sker, efter at landets præsident, Xi Jinping, har sagt, at han er bekymret for, at mange kinesere i disse uger rejser til landområder, der ikke er godt rustet til at håndtere pludselige udbrud af corona.

Xi's kommentarer kommer en måned efter, at regeringen i Kina pludseligt droppede den strenge strategi om nul tilfælde af coronavirus og droppede mange restriktioner.

Der er i øjeblikket stor rejseaktivitet i Kina, fordi der er kinesisk nytår i denne weekend.

Det britiske sundhedsrisikoselskab Airfinity vurderer, at op mod 36.000 personer kan komme til at dø af coronavirus dagligt under det kinesiske nytår.

Søndag oplyste Kina, at omkring 60.000 personer døde af coronavirus på hospitaler mellem 8. december og 12. januar. Det er omkring ti gange så mange, som Kina tidligere har meldt ud i lignende tidsrum.

Det tal medregner dog ikke de personer, der dør af coronavirus i deres hjem. Nogle kinesiske læger har sagt, at de bliver frarådet at angive coronavirus som dødsårsag på dødsattester.

Sundhedseksperter siger derudover, at Kinas officielle tal sandsynligvis ikke afspejler virkeligheden.

- Baseret på meldinger om, at hospitaler er overbelagte, og at der er lange køer foran bedemænd, kan vi estimere, at et større antal coronadødsfald har fundet sted indtil videre.

- Måske nærmere 600.000 end bare 60.000, siger Ben Cowling, der er epidemiolog ved universitetet i Hongkong.

Kina kaotiske exit fra strategien med nedlukninger, rejserestriktioner og hyppige tests for coronavirus har også ført til knaphed af medicin, mens folk forsøger at klare sig selv over for virusset.

For at imødekomme efterspørgslen har kinesiske medicinalfirmaer tredoblet deres kapacitet.