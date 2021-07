Xi sender advarsel til verden på kommunistpartiets 100-årsdag

Fejringen af Kinas kommunistpartis 100-årsdag kulminerer torsdag med ceremonier på Den Himmelske Freds Plads i Beijing.

Hovedbegivenheden er en tale af præsident Xi Jinping, som siden sin indsættelse i 2013 konstant har strammet kommunistpartiets kontrol med landets 1,4 milliard indbyggere.

Foran en stor skare af mennesker siger Xi Jinping, at Kina befinder sig på en 'historisk kurs, som ikke kan ændres'.

Xi benytter også anledningen til at fastslå, at Kinas status i verden har ændret sig.

- Æraen, hvor Kina blev slagtet og hånet, er for altid forbi, siger han.

- Enhver, som vover at gøre dette, vil få sit hoved slået til blods mod den store kinesiske mur.

Der er ikke offentliggjort detaljer om torsdagens program. Men en militærparade i stil med en for to år siden, da Kina fejrede 70-årsdagen for Folkerepublikken Kinas oprettelse, er ikke planlagt.

Den flere dage lange fejring af 100-årsdagen finder sted under strenge sikkerhedsforanstaltninger.

I dagevis er alle biler og passagerer, der kører ind i hovedstaden med 21 millioner indbyggere, blevet undersøgt. Det har ført til lange trafikkøer og ventetider flere steder.

Lokale borgergrupper har desuden mobiliseret tusindvis af frivillige. De skal sikre ro og orden på gaderne under kommunistpartiets fejringer på Den Himmelske Freds Plads, mens byens undergrundsstationer bliver bevogtet af soldater.

Præsident Xi førte an i det store bifald på Beijings Bird's Nest-stadion, som markerede starten på fejringen mandag.

Ved det ekstravagante show, der indvarslede festdagene, blev landets historie og tidligere ledere hyldet - fra Mao Zedong til Xi Jinping.

Det skete på storskærme og ved omhyggeligt iscenesatte optog med hundreder af trompeter og hilsner fra kinesiske astronauter i rummet.

Blandt de katastrofer og politiske kriser, som landet har været igennem, og som blev forbigået i tavshed, er hungersnød, udrensningerne under Kulturrevolutionen, nedkæmpelsen af prodemokratiske studenter på Den Himmelske Freds Plads i 1989 og af prodemokratiske grupper i Hongkong.

Det er kommunistpartiet, som har formet og skabt det moderne Kinas historie, og som har sikret landets status som supermagt.