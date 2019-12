Xinjiang-provins fordømmer USA's indblanding i udskældte lejre

Amerikanske politikere er gået over stregen.

Det siger guvernøren i den kinesiske Xinjiang-provins, Shohrat Zakir, til journalister i Beijing natten til mandag dansk tid.

I sidste uge vedtog et flertal i Repræsentanternes Hus i USA et lovforslag, der kræver, at USA svarer hårdere igen på Kinas behandling af landets muslimske mindretal, uighurerne.

Selv om der er flere skridt, før forslaget kan munde ud i en egentlig lov, har det amerikanske tiltag øget spændingerne mellem USA og Kina.

Eksperter fra FN og aktivister anklager Kina for at tilbageholde op mod en million uighurer i lejre i Xinjiang-provinsen.

Kina har gentagne gange afvist anklager om mishandling af uighurer. Kina hævder, at lejrene er en del af landets indsats mod terror og en indsats for at tilbyde erhvervsfaglig uddannelse.

Det amerikanske lovforslag er en alvorlig overtrædelse af internationale regler og en utilladelig indblanding i kinesiske anliggender, siger guvernøren natten til mandag.

Kinas indsats mod terror er ikke anderledes end den amerikanske indsats, understreger Shohrat Zakir.

Guvernøren anklager videre USA for at føre en smædekampagne mod Xinjiang-regionen, hvilket skaber splid mellem etniske grupper i Kina.