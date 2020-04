Yahya blev fundet af sin mor

Det var Yahya Hassans urolige mor, der fandt sin søn død i hans lejlighed i Aarhus.

Det fortæller Soheil Ibrahim, der er daglig leder af Indvandrerradio Aarhus.

– Familien havde ikke hørt fra Yahya, så hans mor tog over i lejligheden og fandt ham død. Hun fik fat i sin bror, der kontaktede politiet, siger Soheil Ibrahim, der bragte nyheden på radiostationens Facebook-side efter at have talt med familien.

Uden at nævne Yahya Hassan ved navn, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i Østjyllands Politi:

– Vi har været kaldt ud til en dødfundet mand på en adresse i Aarhus V. Der er tale om en mand 20’erne. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der peger i retning af et mistænkeligt dødsfald.

Ibrahim har kendt Yahya Hassan, siden digteren var dreng, og så ham senest for små tre måneder siden. Den døde nåede at leve to liv, fortæller radio-lederen. Et som anonymt indvandrerbarn og et som litterær superstjerne. Begge liv var hårde og fulde af modgang.

Yahya Hassan, der tjente en formue på sine digte, var kendt og kontroversiel. Foto: Finn Frandsen

– Da han var mindre, var der kun få i hans eget miljø, der satte pris på hans talent.

– Yahya følte sig ikke accepteret. Det kræver et dybt kendskab til dansk at forstå hans digte.

– Da han blev ældre og fik succes, syntes han, at der var mange omkring ham, der var ude efter hans penge, fortæller Soheil Ibrahim, der fortæller, at reaktionerne på radioens Facebook-side viser, at Yahya Hassan havde mange fjender i det arabiske miljø. Han var ikke muslim nok, syntes de.

– Derfor har vi også lagt en video op, hvor Yahya taler med en imam og siger, at han er en god muslim. Den blev optaget sidste år, siger Soheil Ibrahim om videoen, der også kan ses på Yahya Hassans mors Facebook-side.

Nekrolog: 'Perkeren over perkerne'