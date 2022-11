Yahya Hassans mor i protest: - Han ville være rasende

Borgere i Aarhus raser over kommunens planer om at lukke Hasle Bibliotek. Yahya Hassans mor frygter, at de unge nu vil 'bruge tiden på hash, våben og kriminalitet'

Et bibliotek er sjældent kun et sted, man kommer for at bippe bøger ud og ind.

Det er et sted, hvor frivillige sidder klar med en hjælpende hånd til lektiehjælp, hvor bibliotekarerne altid kan fortælle anekdoter om den bog, du har under armen, og hvor du kan møde folk fra andre kulturer eller aldersgrupper.

Det mener i hvert fald Hanan Adwan, der er mor til den afdøde digter Yahya Hassan.

Yahya Hassan mistede livet tilbage i 2020

Skal spares væk

Siden 2015 har Hanan Adwan været frivillig på det nu lukningstruede Hasle Bibliotek i Aarhus. Et bibliotek, som hun kalder en 'institution i området', og som sønnen yndede at komme på.

Yahya Hassans debutdigtsamling blev med 120.000 solgte eksemplarer den bedst sælgende i Danmark nogensinde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men står det til Aarhus Kommune skal Hasle Bibliotek spares væk. Det fremgår af Aarhus Kommunes 'Sparekatalog for Kultur og Borgerservice', som kommunen har offentliggjort.

Og besparelsen kommer til at ramme borgerne i området hårdt, mener Hanan Adwan.

- Hvis Yahya stadig levede, ville han være rasende over, at kommunen kan finde på at foreslå at lukke Hasle Bibliotek. Det er en virkelig vigtig institution i området, siger Hanan Adwan til TV 2 Østjylland.

Et samlingspunkt

Aarhus Kommunes byråd vedtog i sidste måned budgettet for 2023-​2026, og heraf fremgår det, at der årligt vil være halvanden million kroner at spare ved at lukke biblioteket.

Men ifølge Hanan Adwan er biblioteket ikke bare et bibliotek, men et samlingspunkt for de unge i området, som i stedet risikerer at bruge tiden på alt andet end bøger.

- De penge, som kommunen vil spare, er meget lidt i forhold til de følgevirkninger, det vil få. Hvis de unge i området ikke kommer i kulturhuset og biblioteket. Hvis de ikke kan mødes her og hænge ud, få lektiehjælp, spille musik og alt muligt andet, så er jeg bange for, de bruger tiden på hash, våben og kriminalitet i stedet, siger Hanan Adwan til TV 2 Østjylland.

Borgere i opråb

Indtil 24. november er det muligt for foreninger og privatpersoner at komme med indsigelser - såkaldte høringssvar - til de varslede besparelser.

Og dykker man ned i dem, der allerede er tikket ind, er der stor opbakning til Hanan Adwan.

Ifølge Nanna Leth, forkvinde i Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppe Aarhus, er biblioteket og lektiecafeen med til at fremme integrationen, og et sted hvor man 'kan møde sine medborgere'.

'Særligt i hårde økonomiske tider skal vi holde fast på mødestederne, fællesskaber og rammerne for den gode integration. Så vi beder jer; Lad være med at lukke Hasle Bibliotek', skriver Nanna Leth i et høringssvar.

'En skandale'

En borger kalder stedet for 'et vigtigt samlingspunkt i området, hvor man mødes på tværs af forskelle' og påpeger samtidig, at det er 'med til at skabe tryghed og sammenhold i Hasle'.

Repræsentanter fra boligområdet Herredsvang kalder det en direkte skandale, hvis biblioteket lukker:

'Det vil være en skandale at lukke det og dermed risikere, at dette sammen med en reducering af kulturhusets aktiviteter vil bringe Herredsvang på parallelsamfundslisten - Ghettolisten. (...) Vi frygter, at lukning af både de sociale og kulturelle tilbud, som biblioteket rummer, beliggende i et i forvejen belastet lokalområde, fører til, at ressourcestærke kræfter flytter fra området.

Parterne bag budgetforliget mødes igen 5. december og eventuelle tilpasning på baggrund af høringssvarene, inden budgettet endeligt vedtages i byrådet.