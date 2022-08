Yderlige to minkavlere anmeldt for snyd med coronaprøver

Yderligere to minkavlere er blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen for at snyde med coronatest af mink.

Det bekræfter Fødevarestyrelsen overfor TV MIDTVEST, mens Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at man har modtaget én anmeldelse fra Fødevarestyrelsen, der drejer sig om minksnyd.

Den anden anmeldelse er indgivet til en anden af landets 14 politikredse.

Fødevarestyrelsen oplyser, at de to anmeldelser, der er indgivet 16. august, knytter sig til en minkdokumentar, som TV 2 har udgivet i juni.

Her kunne TV 2 dokumentere, hvordan tre tidligere minkavlere forsøgte at skjule mulig coronasmitte på deres minkfarm.

Den påståede snyd skulle blandt andet være sket ved at minkavlerne byttede prøver fra muligvis smittede dyr ud med prøver fra raske, aflivede dyr.

I efteråret 2020 myndighederne havde påbudt minkavlerne at tage regelmæssige prøver fra dyrene for at stoppe spredningen af coronasmitte.

Minkavlere, der kunne dokumentere, at deres mink ikke var smittet med corona, kunne få udbetalt 200 kroner mere per avlsdyr.

- At snyde med prøvesvarene for at få en højere erstatning fra statskassen er både ulovligt og kan have udsat medarbejdere i minkfarmen for en smitte, der kunne have været opdaget, har Fødevarestyrelsen tidligere skrevet i et mailsvar til TV MIDTVEST.

Siden marts 2021 har Midt- og Vestjyllands Politi efterforsket minkavler Niels Christian Poulsen fra No ved Ringkøbing.

Niels Christian Poulsen blev i sin tid politianmeldt af Fødevarestyrelsen, da DR Nyheder kunne fortælle hvordan han i 2020 tog coronaprøver fra sine mink på 'den kreative måde'.

Det resulterede ifølge ham i fejlbehæftede prøver, mens Fødevarestyrelsen mener, at der var tale om decideret snyd.

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker stadig sagen fra No.

Fødevarestyrelsen har ikke yderligere kommentarer til de to nye politianmeldelser.