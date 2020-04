Yderligere 10 døde med coronavirus i Danmark

Antallet af døde med coronavirus i Danmark er det seneste døgn steget fra 384 til 394, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

8073 har været registreret smittet med virussen herhjemme, hvoraf 5384 af disse har overstået infektionen.

Det er ikke sikkert, at coronavirussen er den direkte årsag til, at de i alt 394 personer er afgået ved døden. Alle, der er døde inden for 60 dage efter at være testet positiv for coronavirus, tæller med i statistikken.

Antallet af indlagte falder med fem til 319. 74 er torsdag på intensiv, heraf er 61 personer lagt i respirator. Onsdag var der 80 på intensiv, hvoraf 68 havde brug for respirator.