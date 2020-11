Yderligere 1191 nye coronavius-tilfælde i Danmark

1191 personer er bekræftet smittet med covid-19 i Danmark i løbet af de seneste 24 timer.

Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut. Der er blevet taget i alt 75.091 prøver i løbet af døgnet.

Antallet af indlagte falder fra 251 onsdag til 244 torsdag, mens ni mennesker har mistet livet med virussen i kroppen. Det er det højeste antal døde siden 29. april, og dermed er det samlede dødstal i Danmark oppe på 811.

Antallet af nye smittede fortsætter altså med at ligge på nogenlunde samme niveau, som det har gjort i de seneste uger, hvor der hver dag er registreret lidt over 1000 smittede.

- Tallene viser, at udviklingen har stabiliseret sig på et stabilt. De er på et stabilt, højt niveau. Det viser, at de forholdsregler, der er igangsat, virker. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at efterleve reglerne, siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Tirsdag blev det såkaldte kontakttal, der angiver, hvor mange hver enkelt smittede i gennemsnit giver smitten videre til, da også opgjort til 1,0, hvilket vil sige, at antallet ligger på et stabilt niveau.

De fleste smittetilfælde finder stadig primært sted i hovedstadsområdet samt i enkelte vest- og nordvestjyske kommuner.