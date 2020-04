Yderligere 12 coronasmittede døde i Danmark på et døgn

Nu er 285 personer døde med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut. Det er 12 flere end tallet for søndag

Det seneste døgn har yderligere 12 coronasmittede mistet livet i Danmark.

Det bringer det samlede dødstal op på 285 personer.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

6318 er konstateret smittet i Danmark. Heraf er 388 indlagt, mens 100 er indlagt på intensiv og 87 i respirator.

Det er et fald på henholdsvis otte indlagte og fire patienter på intensiv.

2235, der tidligere var smittet, er raskmeldte.

I alt er 72.099 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at det reelle antal smittede kan være mellem 30 og 70 gange større end det officielle tal.

Det er blandt andet baseret på erfaringer fra Island og Tyskland. Derudover bygger estimatet på test af 1000 danskere, der har doneret blod.

Tidligere har der været forvirring om, hvorvidt Sundhedsstyrelsen havde et mål for, hvor mange der skulle testes dagligt for coronavirus.

Men lørdag slog Sundhedsstyrelsen fast, at den ikke har noget testmål - andet end at dem, der ifølge retningslinjerne skal testes, bliver testet.

