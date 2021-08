Yderligere 1340 coronatilfælde i Danmark

Der er registreret yderligere 1340 tilfælde af ny coronavirus i Danmark. Det viser tirsdagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal på en dag siden 21. maj, hvor der blev registreret 1351 nye smittetilfælde. Her blev markant flere dog testet.

Ifølge Henrik Nielsen, professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital, er der dog ikke grund til bekymring, selv om tallet er det højeste siden maj.

- Der er blevet testet lidt flere i går, end der i gennemsnit er blevet det seneste stykke tid, hvorfor der også bliver fundet flere coronasmittede, siger Henrik Nielsen.

- Det er meget de unge og børn, der lige nu driver smitten. Der bliver testet mange flere børn, nu hvor skolerne er åbnet, end der gjorde hen over sommeren, siger han.

Henrik Nielsen forventer, at smittetallet vil være nogenlunde det samme de kommende uger.

- Tallet har ligget ret stabilt omkring 1000 det seneste stykke tid, og det forventer jeg, at det vil blive ved med. Det positive er, at der er en relativt lav dødelighed dag for dag og uge for uge, siger han.

De 1340 smittede er fundet i 87.540 prøver. 21. maj kom der svar på over dobbelt så mange test - nemlig 211.369 prøver.

Ser man på, hvor stor en andel af tirsdagens test som er positive - den såkaldte positivprocent - er den inden for udviklingen i august. Den har her dagligt været mellem 1,18 og 1,90.

Tirsdag morgen var 131 smittede indlagt på landets hospitaler. Det er samme antal som mandag morgen.

Blandt dem er 20 indlagt på landets intensivafdelinger, og af dem ligger seks i respirator. Mandag gjaldt det for 18 og 8 personer.

Der er siden mandag foretaget 27 nye indlæggelser af smittede. Der er dog også sket udskrivelser, hvilket kan være grunden til, at antallet af indlagte er det samme. Samtidig er endnu en smittet afgået ved døden.

Det vides ikke, om personen var indlagt på hospitalet, og om det derfor har påvirket indlæggelsestallet. I alt er 2568 smittede afgået ved døden i Danmark under epidemien.

Arbejdet med at vaccinere befolkningen skrider fortsat frem. Yderligere 5358 danskere har fået første vaccinestik, mens endnu 30.163 personer kan kalde sig færdigvaccinerede.

74,8 procent af den danske befolkning har fået mindst et vaccinestik. 69,4 procent er færdigvaccinerede.