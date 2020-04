Yderligere 14 personer i Danmark er døde med coronavirus

Mere end 100 personer er nu døde i Danmark, mens de var smittet med coronavirus.

Siden tirsdag er der således yderligere 14 coronasmittede, der er registreret som døde. Det bringer det samlede antal op på 104, oplyser Statens Serum Institut onsdag.

Tirsdag var 24.175 personer blevet testet for coronavirus.

Onsdag kan Statens Serum Institut oplyse, at der indtil videre er bekræftet 3092 tilfælde af coronasmittede. Det er 277 flere tilfælde i forhold til tirsdag.

Antallet af indlagte coronapatienter er onsdag 535. Af dem er 146 - eller mere end en fjerdedel - på intensivafdeling. Og af de 146 er der 129, som har det så skidt, at de er nødt til at få hjælp af en respirator.

Region Hovedstaden er den af de fem regioner, som tegner sig for flest indlagte. Her er der alene 260 indlagte - altså næsten halvdelen af de i alt 535 indlagte på landsplan.

