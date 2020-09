Yderligere 147 er coronasmittede - 11 flere indlagt

Yderligere 147 personer er registreret smittet med corona, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af indlagte stiger med 11 til 27. Der ligger 4 på intensivafdeling. Det er en stigning på én siden lørdag.

Ekstra Bladet har talt med Lars Jørgensen, der er professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

Han mener, at stigningen i antallet af indlagte er et udtryk for den seneste tids stigning i antallet af smittede.

- Jeg tror, at stigningen i antallet af indlagte skyldes, at der går noget tid, fra nogle bliver testet positive, til de får så alvorlige symptomer, så de skal indlægges. Derfor kan der godt være lidt forsinkelse på antallet af indlagte i forhold til antallet af positive, man ser ude i samfundet. Det var det, som vi så i Aarhus, siger han.

- Bliver du så bekymret over, at antallet af indlæggelser er steget med 11 på et døgn?

- Nej, det var også det, som jeg havde forventet ud fra, at der er kommet flere smittede det seneste stykke tid, siger han.

Antallet af personer i respirator har ikke ændret sig, og lyder derfor stadig på tre.

Der er ingen nye coronarelaterede dødsfald det seneste døgn.