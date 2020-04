Yderligere 15 coronasmittede døde i Danmark

Yderligere 15 personer smittet med coronavirus er døde i Danmark.

Dermed er nu 336 personer døde, mens de var smittet med virusset. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Det kan ikke vides med sikkerhed, om coronavirusset har været dødsårsagen hos de forskellige personer. Flere har lidt af andre sygdomme i forvejen.

Antallet af indlagte patienter er faldet med tre til 350 personer.

Til gengæld er antallet af patienter på intensiv steget med én person til 93, samtidig med at antallet på intensiv og i respirator er steget med to personer til 74.

Hvis en patient er tilsluttet en respirator, er det for at få hjælp til at trække vejret. Med andre ord er der tale om de patienter, der har det allerværst.

Indtil videre er 7073 personer testet positiv for coronavirus. Det er 194 flere på et døgn.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at der er et stort mørketal, og at langt flere dermed er smittede.

I alt er 87.024 personer blevet testet for coronavirus. Det vil sige, at omkring otte procent af dem, der bliver testet, viser sig at være smittede.

På grund af en overordnet positiv udvikling i smittespredningen er politikerne sammen med sundhedsmyndighederne blevet enige om en kontrolleret og gradvis genåbning af Danmark.

Natten til fredag blev partierne i Folketinget enige om en udvidet genåbningsaftale, hvor et af elementerne er, at Statens Serum Institut skal fremlægge en teststrategi.

Herunder vil man teste et repræsentativt udsnit af befolkningen, for at se hvor udbredt smitten er.

De danske sundhedsmyndigheder opererer ikke med et tal for raskmeldte. I stedet bruges betegnelsen overstået infektion, som er, hvis man ikke er på sygehuset eller død 14 dage efter den positive test.

Indtil videre har 3389 personer overstået en omgang med coronavirusset. Da der går 14 dage, inden en coronasmittet havner i den gruppe, kan der være flere, som ikke længere er syge.