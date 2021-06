Yderligere 173 smittetilfælde - fire flere er indlagt

Der er registreret yderligere 173 smittetilfælde med covid-19 i Danmark. Det viser torsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De foregående syv dage er der blevet registreret mellem 149 og 331 smittetilfælde dagligt. Torsdagens tal er altså i den lave ende.

De smittede er fundet på baggrund af 72.280 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen. Det betyder, at positivprocenten er 0,24.

Niveauet har de seneste otte dage svinget mellem 0,22 og 0,36.

Dagens smittetal bekræfter, at situationen er under kontrol, vurderer Henrik Nielsen, professor i infektionsmedicin ved Aalborg Universitetshospital.

- I det store billede er det stabile forhold over de seneste dage. Alt peger på en meget lav smitteaktivitet for øjeblikket i Danmark. Det synes jeg, at dagens tal bekræfter, siger han.

Den gode udvikling skyldes ifølge professoren en kombination af den fortsatte udrulning af vaccinerne og sæsoneffekten.

Når det er sommer, er vi mere ude, hvor smitten har ringere mulighed for at sprede sig.

Torsdag morgen var 68 smittede indlagt på landets hospitaler. Det er fire flere end et døgn tidligere.

16 af dem ligger på intensivafdeling, og 11 af dem er tilkoblet en respirator. Onsdag var tallene henholdsvis 15 og 11.

Der er ikke registreret yderligere dødsfald blandt smittede. I alt er 2531 danskere smittet med covid-19 døde under epidemien.

Det seneste døgn er der også foretaget 92.636 kviktest, som er ved podning i næsen.

Testaktiviteten er generelt for nedadgående. Det gælder både PCR- og kviktest.

Det er der ifølge Henrik Nielsen ikke noget mærkeligt i.

- Det er en naturlig konsekvens af, at rigtig mange danskere nu har et coronapas gennem vaccinationen.

- Derfor har de ikke behov for hele tiden at blive testet for at have et socialt liv, siger han.

Men testaktiviteten kan ifølge professoren blive så lav, at det kan være svært at overvåge udbredelsen af smitten.

- Der er en nedre grænse for, hvor langt ned vi kan komme. Hvis vi når dertil, mener jeg, at man bør foretage en mere systematisk screening af folk fra alle regioner og i alle aldersgrupper.

- Det vil kunne give et billede af, hvordan virussituationen er hen over efteråret, siger Henrik Nielsen.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning mod covid-19 fortsætter med at skride frem.

Yderligere 38.441 personer har fået første stik med en vaccine, mens 32.572 er færdigvaccinerede.

Det betyder, at 53,9 procent af befolkningen har fået mindst et vaccinestik. 29,7 procent - eller knap tre ud af ti - er færdigvaccinerede.