Yderligere 1784 personer er testet positive for corona

Det seneste døgn er yderligere 1784 personer testet positive med covid-19. Det viser fredagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

De 1784 smittetilfælde er fundet i 98.454 PCR-prøver, som er de prøver, hvor man podes i svælget.

Ser man på andelen af positive prøver i forhold til det samlede antal foretagne prøver, så er det 1,81 procent af prøverne, der har vist et positivt svar.

På landets sygehuse er der nu indlagt 221 patienter med corona. Det er ni flere end torsdag og det højeste siden april.

Hvis ikke der bliver indført tiltag mod den stigende smitte, risikerer pandemien at løbe løbsk.

Sådan lyder det fra Eskild Petersen, der er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

- Vi har en epidemi, der hurtigt udvikler sig med flere smittetilfælde og flere indlagte, og vi er i en situation, hvor toget er ved at køre fra os, siger han.

Han peger på, at der er en stor gruppe over 65 år, som endnu ikke har fået tredje stik.

- Det ser ud til, at der er en aftagende immunitet blandt nogle af dem, der blev vaccineret først. Derudover er der alle børnene under 12 år, som ikke er vaccineret, og det er derfor, at vi har en udvikling i pandemien, siger han.

Han er fortaler for, at Folketinget genindfører mundbind i offentlig transport og supermarkeder samt coronapas.

- Det er forholdsvis enkle tiltag, som vi er bekendt med og kan indføre fra den ene dag til den anden og vil holde smitten nede her og nu, siger han.

- Derudover bør vi sætte turbo på udrulningen af tredje stik til de folk over 65 år, siger han.

Sundhedsstyrelsen forventer, at antallet af indlagte med corona de kommende uger vil stige til 250-300. Det fremgår af en rapport, som er offentliggjort fredag.

Her lyder det også, at coronapatienter ikke i sig selv er en belastning på nuværende tidspunkt.

Siden torsdag er der ikke registreret nogen nye coronarelaterede dødsfald. I alt er 2709 smittede døde i Danmark.

I vaccinationsindsatsen har 1259 personer det seneste døgn fået sit andet vaccinestik og tilhører dermed kategorien af færdigvaccinerede personer.

I alt er 4,41 millioner personer i Danmark nu færdigvaccinerede. Det svarer til 75,1 procent af den samlede befolkning.

14.756 borgere har det seneste døgn fået et tredje stik med en vaccine mod covid-19.

Samlet set har 290.926 personer - svarende til fem procent af befolkningen - fået et tredje vaccinestik.