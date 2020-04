Yderligere 18 med coronavirus døde i Danmark

Det seneste døgn har 18 personer med coronavirus mistet livet i Danmark.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Virusset er ikke nødvendigvis dødsårsagen. For at et dødsfald indgår i statistikken, skal den smittede person have mistet livet, senest 30 dage efter at personen blev testet positiv.

Derudover fremgår det, at 4369 nu er registreret smittet med coronavirus. Det tal var 4077 lørdag. Dog er kun 2170 blevet testet, og det er det laveste antal siden 29. marts.

Fredag og lørdag blev over 5000 mennesker testet.

Antallet af indlagte patienter fortsætter med at falde for fjerde døgn i træk, og tallet er nu 504 personer.

144 er på intensiv afdeling mod 142 lørdag, mens der er fem færre i respirater. Lørdag var det tal 112, mens 107 er i respirator søndag.

Coronavirus spreder sig med eksplosiv hast verden over. Det gælder også i Danmark, hvor stigningen i antal smittede ser ud som på grafen herunder. Den 12. marts ændrede vi i Danmark retningslinjer for, hvornår man tester for coronavirus, og derfor flader kurven ud efter denne dato.

Rundt omkring i landet er der stor forskel på, hvor mange smittede, man har registreret, men coronavirus findes i alle landsdele. Fordelingen kan du se i grafikken herunder.

Antallet af hospitalsindlagte COVID-19-patienter herhjemme har i en periode været stigende, men er nu fladet ud. Det præcise antal indlagte patienter samt indlagte på intensiv og i respirator kan ses i følgende graf.