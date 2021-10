Yderligere 1847 personer er testet positive for covid-19

Yderligere 1847 personer er det seneste døgn testet positive for covid-19.

Det viser torsdagens tal fra Statens Serum Institut ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

De smittede er fundet på baggrund af 88.947 PCR-prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Det er niende dag i træk med flere end 1000 smittede. Tallet ligger en anelse under onsdagens 1871 nye smittetilfælde, som er efterårets hidtil højeste niveau.

Antallet af indlagte stiger med 12 til 212 personer. Man skal tilbage til 11. april for at finde et lignende antal indlagte.

24 patienter er indlagt på intensivafdelinger, og 13 af dem på hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er registreret yderligere ét dødsfald. Samlet set er 2709 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.